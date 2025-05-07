السفير الهندي: نعمل على تسيير رحلات جوية مباشرة بين أربيل والمدن الهندية

خلال استقباله من قبل رئيس الحكومة مسرور بارزاني

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 7 أيار/مايو 2025، السفير الهندي الجديد لدى العراق سومين باغتشي.

وخلال الاجتماع، الذي حضره القنصل العام الهندي لدى إقليم كوردستان مادان غوبال، جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وهنأ رئيس الحكومة السفير الهندي بمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد، معرباً عن دعم حكومة إقليم كوردستان له، كما أكد على أهمية توطيد علاقات إقليم كوردستان مع الهند.

وقدّم رئيس الحكومة الشكر للقنصل العام الهندي على جهوده المبذولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.

من جانبه، أشاد السفير الهندي بالتقدم والتطور العمراني الذي يشهده إقليم كوردستان، مؤكداً رغبة بلاده في تنمية العلاقات مع الإقليم، ولا سيّما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في الخدمات العامة، بالإضافة إلى دعم إصلاحات حكومة الإقليم في القطاع المصرفي.

وأضاف السفير الهندي أنهم يعملون على تسيير رحلات جوية مباشرة بين أربيل والمدن الهندية.

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