يحتوي على اكبر نافورة.. بتوجيه من مسرور بارزاني بناء متنزه جديد بالعاصمة أربيل

اعلن محافظ أربيل، اوميد خوشناو، اليوم الأربعاء، عن بناء متنزه جديد (بارك رەشکین) والذي سيحتوي على اكبر نافورة على مستوى العراق بالعاصمة أربيل بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وذكر خوشناو ان هذا المتنزه سيتم إنشاؤه من الموازنة الخاصة لمكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان.

مضيفاً انه تم إنجازه حوالي 10 % من المشروع لغاية الآن وسيستغرق 18 شهرا لإتمامه بالكامل، ويعمل في المشروع حالياً اكثر من 80 مهندساً وعاملاً يومياً.

ويحتوي المتنزه على مدخلين رئيسيين ويضم العديد من الأقسام الترفيهية ويقدم الخدمات الخاصة لمواطني أربيل والسياح القادمين اليها.

وسيتميز بارك رەشکین ايضاً بحداثته من حيث التصميم وطريقة البناء، كما ان جميع النباتات والازهار في هذا المتنزه تم جلبها من اسبانيا وإيطاليا كما ستحتوي على اكبر نافورة على مستوى العراق سيتم بناؤها على مساحة 6500 متر.

كما سيحتوي المتنزه على مطاعم كبيرة بماركات عالمية مع بناء موقع شبيه بالمسرح الروماني على مساحة 8 الاف متر يتسع لـ5 آلاف شخص.

ويحتوي هذا المشروع الذي يعتبر من المشاريع الكبرى بالعاصمة على كراج لأكثر من 500 مركبة ومسار طويل للجري والرياضة وخزانين كبيرين للمياه ونظام كهرباء وانارة متطور.

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