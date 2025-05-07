أسايش دهوك تطيح بتاجر مخدرات وتكشف شبكةً تستهدف الشباب

في عملية أمنية نوعية، تمكنت قوات مديرية أسايش محافظة دهوك من إلقاء القبض على تاجر مخدرات أثناء قيامه بعملية بيع المواد المخدرة داخل المدينة، حيث كان يستهدف فئات الشباب من الجنسين.

المتهم اعترف خلال التحقيقات بتورطه في تجارة المواد المخدرة.

وأشار إلى أن صديقاً له طلب منه تزويده بالمادة، فقام بالتواصل مع شخص في أربيل لجلبها إلى دهوك.

وأضاف أن المواد وصلت إليه عن طريق شخص ثالث، لكنه اعتُقل مباشرة بعد تسليمها.

وقال المتهم في اعترافاته: عندما غادرت موقع التسليم، ألقت قوات الأسايش القبض علي.

لافتاً إلى أن “نهاية هذا الطريق هي الاعتقال، ولا أحد ينجو من قبضة الأسايش”.

في غضون ذلك، أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في دهوك عن اعتقال 204 أشخاص خلال العام الماضي، 40% منهم متورطون في تجارة المخدرات، و60% من المتعاطين.

كما كشفت عن تفكيك شبكة دولية واعتقال 10 أطفال و3 نساء، اثنتان منهن ضالعتان في التجارة.

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