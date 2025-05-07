194 شكوى من رجال ضد زوجاتهم خلال 4 أشهر في إقليم كوردستان

أعلن رئيس اتحاد رجال كوردستان، برهان علي، أن الإقليم شهد تسجيل 194 شكوى من رجال ضد زوجاتهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، وذلك في الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني حتى 1 أيار.

وأضاف علي، في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن 23 رجلاً انتحروا خلال نفس الفترة، بينما قُتل خمسة آخرون على خلفية مشكلات اجتماعية، إلى جانب وقوع عدد من الإصابات.

وأشار إلى أن أكثر الشكاوى تم تسجيلها في محافظة السليمانية نتيجة لنشاط الاتحاد هناك، في حين سجلت محافظة أربيل أعلى حالات القتل والانتحار بين الرجال.

ووفقاً لرئيس الاتحاد، تعود أسباب تفاقم المشاكل الزوجية إلى عدة عوامل، من أبرزها: فرق العمر بين الزوجين، الضغوط المالية، تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، الخيانة، ضعف القوانين الرادعة للعنف الأسري، تدخل العائلة في حياة الزوجين، والزواج بدوافع مادية، بالإضافة إلى زواج الشباب بشكلٍ تقليدي دون وجود رغبة في اختيار الشريكة.

كما ذكر رئيس اتحاد رجال كوردستان، أن قانون مكافحة العنف الأسري أصبح في بعض الحالات سببًا في تفكك الأسرة، لأنه في كثير من الأحيان، على سبيل المثال، تقول المرأة لزوجها كلامًا جارحًا، وعندما يرد الزوج، حتى لو كان ردًا بسيطًا، تُسجل الزوجة شكوى ضده.

وأضاف: بحسب هذا القانون، يُبعد الزوج عن المنزل، وهذا أحد مشاكل الآباء حاليًا، لأنه عندما يُبعد الرجل عن المنزل، تنشأ برودة في العلاقة بين الزوجين، وبالتالي حتى وإن كانت المشكلة صغيرة، فإنها لا تُحل بسهولة.

وبشأن مدى تأثير ارتفاع أسعار الذهب على تكوين الأسر بين الشباب، قال علي: للأسف، أصبح الشرط الأساسي في بدء الزواج هو شراء الذهب. ففي العراق وإقليم كوردستان، عندما يرغب شاب في تكوين أسرة مع فتاة، يجب عليه شراء كمية كبيرة من الذهب. ونظرًا للارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب حاليًا، فإن نسبة كبيرة من الشباب غير قادرين على شرائه، وهذا الأمر خفّض من معدل تكوين الأسر بشكل كبير.

كما أشار رئيس اتحاد رجال كوردستان إلى أن “الزواج بين الفتيات ورجال كبار السن أصبح ظاهرة الآن. وذلك لأن الشباب لا يستطيعون تلبية متطلبات الفتيات من حيث شراء الذهب والاحتياجات الأخرى، ما يدفع الفتيات إلى الارتباط برجال أكبر سنًا. وأعتقد أن الهدف من هذه الزيجات لم يعد تكوين أسرة، بل أصبح الجانب المالي هو الغالب”.

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