الداخلية العراقية: توحيد الغرامات المرورية مع كوردستان سيطبق قريبا

أكد مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية مقداد ميري، يوم الإربعاء، أن لجنة توحيد الغرامات المرورية بين بغداد وإقليم كوردستان ستنتهي من أعمالها قريبا.

وقال ميري لوكالة شفق نيوز، إن “هناك لجنة شُكلت لتوحيد الغرامات المرورية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان”.

وأضاف أن “اللجنة تباحثت مع المسؤولين في الإقليم، وستنتهي أعمالها بأقرب وقت، وبعدها سيتم توحيد الغرامات وتكون مركزية في كافة أنحاء البلاد”.

وكان وفدا من مديرية المرور العامة العراقية، زارة مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مطلع العام الحالي، وبحث توحيد الغرامات المرورية.

ويعود هذا التوجه إلى عام 2023، حيث باشرت مديرية المرور بإجراءات توحيد الغرامات المرورية بين مدن العراق وإقليم كوردستان، عبر سلسلة اجتماعات مع مديرية مرور الإقليم.

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