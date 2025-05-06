رئيس الحكومة يتفقد سير العمل في مشروع إمدادات المياه الطارئة بالعاصمة أربيل

تفقّد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 6 أيار/مايو لعام 2025، مشروع إمدادات المياه الطارئة في مدينة أربيل، وهو المشروع الذي وُضع حجر أساسه في شهر أيلول من العام المنصرم.

وخلال الزيارة، قدّم المشرفون والمهندسون القائمون على المشروع إيجازاً حول مراحل التنفيذ والنتائج المتحققة للمشروع الذي يهدف إلى إيصال المياه من نهر الزاب الكبير إلى مدينة أربيل، وقد أُنجز ما يزيد على 75% من أعماله حتى الآن، لاسيّما وأنه يُعد من أكبر مشاريع المياه على مستوى العراق، ومن المؤمّل أن يسهم في معالجة مشكلة نقص المياه في أربيل لسنوات عديدة قادمة، مع ضمان الجودة العالية والنقية للماء، ومن المقرر إتمام المشروع بكامله خلال هذا العام، وقبل الموعد الزمني المحدد له.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة عن تقديره للشركة المنفذة للمشروع، مثنياً على جهود المشرفون والمهندسين وجميع العاملين، وشكرهم على تفانيهم وعملهم الاحترافي والتزامهم بالتعليمات لإنجاز هذا المشروع الحيوي الذي سيُوضع في خدمة أهالي أربيل في المستقبل القريب.

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