مايو 07, 2025

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

من لاجئة إلى وزيرة.. ابنة محارب في البيشمركة تتسنم منصباً هاماً في الحكومة الألمانية

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فى :أخبار عــامة
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من لاجئة إلى وزيرة.. ابنة محارب في البيشمركة تتسنم منصباً هاماً في الحكومة الألمانية

 تسنمت الكوردية ريم العبالي رادوفان، منصب وزيرة الإعمار في الحكومة الألمانية الجديدة.

وصرحت العبالي للصحافة الألمانية، أنها تنحدر من عائلة مسيحية، وابنة محارب ضمن قوات البيشمركة، ممن قاتلوا ضد النظام العراقي السابق.

وولدت العبالي عام 1990 في موسكو، وانتسبت للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، حيث لجأ والدها إلى ألمانيا عام 1996.

العبالي، سياسية معروفة ضمن حزبها، وكانت عضو في البرلمان، قبل أن تتسنم منصب وزير في الحكومة الجديدة.

وتولي الصحافة الألمانية، اهتماماً، بتسليم العبالي منصبها الجديد كوزيرة، تحت عنوان “من لاجئة إلى وزيرة”.

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