البرلمان العراقي: نشر اسماء النواب المتغيبين واستقطاع رواتبهم

وجّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، الدائرتين الإعلامية والبرلمانية بنشر أسماء أعضاء مجلس النواب “المتغيبين” عن جلسة اليوم.

وبحسب بيان مقتضب صدر عن مكتبه، فإن التوجيه تضمن استقطاع النسبة المالية المقررة من رواتبهم.

وغالباً ما يشهد البرلمان العراقي تأجيلًا متكررًا لعقد جلساته بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث يواجه المجلس صعوبة في جمع العدد الكافي من الأعضاء للحضور، مما يعرقل سير عمله التشريعي والرقابي.

يذكر أن رئاسة مجلس النواب العراقي قررت، في 29 حزيران 2021، إيقاف صرف رواتب النواب المتغيبين عن الجلسات، باستثناء من يقدم عذراً رسمياً مقبولاً من هيئة الرئاسة، وذلك بعد تكرار الإخفاق في عقد الجلسات.

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