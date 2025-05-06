ترامب يضيق الخناق على الفصائل العراقية: دعمها تحت المجهر الأمريكي

كشف تقرير بريطاني، أن عودة سياسة الضغط الأقصى، الذي يتبعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاه إيران أثارت حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية انهيار الهدنة واندفاع بغداد نحو الصراع مجدداً.

وذكر تقرير لموقع “أمواج” البريطاني، ترجمته “الساعة”، أن “ترامب كثف جهوده لتفكيك النفوذ الإقليمي الإيراني، وقد استتبع ذلك بمجموعة من السياسات والعقوبات التي تهدف إلى إضعاف العلاقات الاقتصادية والسياسية لطهران مع بغداد”.

وتابع أن “الحد الأدنى المالي للفصائل العراقية أصبح تحت مجهر الإدارة الأمريكية الحالية بشكل متزايد، نظرا لاعتماد الفصائل على العديد من الكيانات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة”.

‎وبين أن “تحول سياسة ترامب يهدد بتقويض عمل التوازن الدقيق في بغداد، بين طهران وواشنطن، وفي حين أن وقف إطلاق النار الهش مع الفصائل ما يزال مستمرا، فإن النهج الأمريكي الحالي يهدد بفك هذا الانفراج، مما يدفع العراق إلى حافة الصراع المتجدد”.

وأوضح التقرير، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أمريكية، أن “واشنطن تخطط لعقوبات شاملة ومرحلية على الأفراد والكيانات العراقية المرتبطة بالمؤسسات الحكومية والفصائل السياسية والجماعات المسلحة”.

وأشار إلى أن “شبكات التهريب المربحة التي تكفل تمويل العديد من الفصائل الموالية لإيران، باتت تواجه اليوم تهديدات وجودية، فرؤية أنفسهم محاصرين ماليا وفي المجال العسكري، قد يتم استفزاز بعضهم ويدفعهم للعودة إلى الديناميكية التي تعبها الصراع والتي سادت في عام 2024، والتي شهدت هجمات على كل من القوات الإسرائيلية والأمريكية بين جولات التصعيد ووقف التصعيد.

‎ولفت إلى أن “التوازن الذي يجمع بين الإضرابات المعايرة والجزر الاقتصادي، عاد الآن إلى جدول الأعمال في إطار حملة ضغط ترامب على إيران.

‎وزاد التقرير البريطاني، أن “الحكومة العراقية ستواصل النضال من أجل التنقل في الضغوط من طهران وواشنطن، خاصة في عام الانتخابات، رغم غموض النتيجة النهائية للمحادثات النووية الإيرانية الأمريكية”.

وأصدرت إدارة ترامب أمرا تنفيذيا في أوائل فبراير/شباط، بفرض مجموعة من العقوبات الشاملة التي تستهدف الوصول الإقليمي لطهران، ووضع قيود على البنوك العراقية المتهمة بتسهيل المعاملات بالدولار لطهران.

‎وفي آذار/مارس، لم يتم تجديد التنازل عن العقوبات على الواردات العراقية من الكهرباء الإيرانية، دون وضوح بشأن ما إذا كانت واردات الغاز الطبيعي ستستهدف أيضاً.

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