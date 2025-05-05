مسرور بارزاني: العراق بلد ثري ولا يتطلب سوى حكومة رشيدة وإدارة حكيمة وعادل

مسرور بارزاني: العراق بلد ثري ولا يتطلب سوى حكومة رشيدة وإدارة حكيمة وعادلة

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن العراق بلد ثري بموارده الطبيعية والبشرية، ويتمتع بموقع جيوسياسي بالغ الأهمية، ولا يتطلب الأمر سوى حكومة رشيدة وإدارة حكيمة وعادلة.

واستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين (5 أيار 2025) وفداً من مجلس النواب العراقي ضم أعضاء لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، حسب بيان صادر عن رئسة حكومة اقليم كوردستان.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين إقليم كوردستان ومجلس النواب والحكومة الاتحادية، ولاسيّما في مجال دعم مشاريع القوانين التي تصبّ في مصلحة المواطنين والمكونات العراقية كافة.

كما تناولت المباحثات ضرورة ضمان حرية حركة السلع والبضائع بين سائر مناطق العراق، وتذليل أيّ معوقات أو عقبات في هذا الشأن.

تطرّق الجانبان إلى أهمية مشروع طريق التنمية، الرامي إلى ربط دول الخليج والعراق وإقليم كوردستان بتركيا وأوروبا عبر شبكة من السكك الحديدية، وأكّدا على ضرورة مشاركة إقليم كوردستان وسائر مناطق العراق ومكوناته في هذا المشروع الحيوي، وضمان استفادتهم من منافعه، حسب البيان.

من جانبه، شدّد رئيس حكومة اقليم كوردستان، خلال الاجتماع، على ضرورة احترام النظام الاتحادي والدستور العراقي، الذي يحدد حقوق وواجبات كل طرف.

ونوّه مسرور بارزاني إلى أن “العراق بلد ثري بموارده الطبيعية والبشرية، ويتمتع بموقع جيوسياسي بالغ الأهمية، ولا يتطلب الأمر سوى حكومة رشيدة وإدارة حكيمة وعادلة تكفل احترام حقوق جميع مناطق العراق ومكوناته”.

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