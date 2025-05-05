داخلية كوردستان تسلّم 20 سيارة إطفاء حديثة لمحافظات الإقليم والإدارات المستقلة

في خطوة هامة لتعزيز قدرات فرق الإطفاء في إقليم كوردستان، قدمت وزارة الداخلية 20 سيارة إطفاء حديثة لمحافظات الإقليم والإدارات المستقلة، مزودة بنظام إطفاء متطور من نوع “روزن باور”، وهو نفس النظام المستخدم في المطارات.

وفي مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم العالمي لرجال الإطفاء وفرق الإنقاذ، أكد هيمن ميراني، مدير ديوان وزارة الداخلية بإقليم كوردستان، أن هذه السيارات تمثل إضافة كبيرة للقدرات اللوجستية والتقنية لفرق الإطفاء في الإقليم.

وقال ميراني: هذه السيارات تعتبر إنجازًا آخر لحكومة الإقليم، حيث تم تخصيصها لتعزيز قدرة فرق الإطفاء في مواجهة الحرائق الكبيرة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأوضح ميراني أن الشاحنات تم شراؤها بميزانية تصل إلى 2.5 مليون يورو، وهي مجهزة بقدرات متطورة تشمل خزانات سعة 6,000 لتر من الماء و500 لتر من الفوم.

وأضاف أن هذه الشاحنات ستوزع على مراكز المدن الكبرى في الإقليم، حيث ستساهم في تحسين قدرة الفرق على التعامل مع الحرائق الكبيرة بشكل أكثر كفاءة.

كما أشار ميراني إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة الداخلية لتطوير إدارة الدفاع المدني، حيث تم فصل إدارة الدفاع المدني عن إدارة الشرطة ليتم الإشراف عليها بشكل مباشر من قبل الإدارة العامة لضمان تقديم خدمات أكثر فعالية في حماية حياة المواطنين.

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