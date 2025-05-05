شكوى من نائبة كوردية ضد مقدم برامج عراقي تجاوز على إقليم وشعب كوردستان

بعد إثارة ومتابعة من قبل وكالة (باسنيوز)، طالبت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، د.نهلة الافندي، لجنة الاعلام والثقافة النيابية، باتخاذ الاجراءات اللازمة ومعاقبة المدعو عمر رياض وهو مقدم احدى البرامج الرياضية في قناة الأولى التابعة لزعيم ميليشيا بابليون ريان الكلداني، على تجاوزه وبكل وقاحة على إقليم وشعب كوردستان اثناء تقديمه لبرنامج بخصوص المباراة بين ناديي الشرطة واربيل.

فقد قال رياض خلال البرنامج “ماذا تريدون أيها الانفاصليون، قلناها سابقا أي مباراة تلعب في الشمال (في إشارة الى إقليم كوردستان لان الفاشيين من امثاله يسمون إقليم كوردستان بـ(الشمال) تحصل مشكلة”، وفق قوله.

وقالت النائبة في بيان لها موجه الى لجنة الاعلام النيابية “ان مقدم البرنامج الرياضي في قناة الأولى (عمر رياض) قد تطاول في برنامجه على شعب إقليم كوردستان وتجاوز المواد الدستورية 117 و 121 و 141 وذلك باستخدام مصطلح شمال العراق بدلا من إقليم كوردستان – العراق وخطابه كان فيه اثارة للفتن والطائفية وهذا لا يليق بمبادئ الديمقراطية والتي نص عليها الدستور العراقي”.

وأضافت “نطالب بأخذ الإجراءات اللازمة بحقه ومعاقبته فوراً لدرء خطر تفشي الطائفية في الاعلام العراقي”.

وكان الصحفي الرياضي الكوردي سوران لقمان ، قد رد على هذا التصرف الوقح للمدعو عمر رياض بتدوينة على صفحته الشخصية في فيس بوك على هذا التجاوز ، قائلاً “هذه هي المرة الثانية التي يتجاوز فيها هذا “الصحفي!” العراقي على الشعب الكوردي وعلى إقليم كوردستان وعلى فرق أربيل ودهوك وزاخو ونوروز بدون أي سبب “، على هذا المقدم الغير مؤدب ان يقدم اعتذارا وان يتعلم كيف يحترم شعب إقليم كوردستان، فهو يسيئ للشعب الكوردي ولحكومة إقليم كوردستان بدون أي سبب و يقدم حجج واتهامات لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف “بحسب متابعتي فأن هذا الشخص الذي يزعم انه مقدم برامج رياضية كان مستشارا لرئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني لأكثر من 6 اشهر”.

مبيناً “على هذا الشخص ان يتعلم بأن هناك كيان قانوني ودستوري في العراق اسمه إقليم كوردستان وليس كما يسميه هو بشمال العراق”.

مردفاً “ان هذا الشخص وقح للغاية حتى انه هاجم وتجاوز على اخلاق شعب كوردستان واستخدم كلمات بذيئة كشخصه ضد جماهير اندية كوردستان، لذلك على جميع مسؤولي الرياضة في إقليم كوردستان ونواب البرلمان العراقي اتخاذ موقف من هكذا تصاريح”.

وأشار لقمان ، بالقول “الانفصال أو الاستقلال الذي يتحدث عنه هذا الشخص سنظل فخورين به حتى الموت، والجمال الذي أظهرته جماهير أندية كوردستان في دوري نجوم العراق هذا الموسم يستحق الاحترام والإشادة وليس الإهانة”.

وينص الدستور العراقي في مادته الأولى على ان جمهورية العراق دولة اتحادية ، ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي وان هذا الدستور ضامن لوحدة العراق ، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولاتمييز، ولا إقصاء ، وبذلك يعتبر الوقاحات التي تفوه بها المدعو عمر رياض هذا ، تعدياً على القوانين والدستور العراقي ايضاً .

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