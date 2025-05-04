وفد من قبيلة الجبور: نشكر دور الرئيس بارزاني في تعميق روح الأخوّة بين مكونات العراق

الرئيس بارزاني يستقبل وفداً من عشيرة البغزات المنتمية لقبيلة الجبور

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، 4 أيار / مايو 2025، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، وفداً من عشيرة البغزات التي تنتمي إلى قبيلة الجبور، برئاسة الشيخ عيسى محسن السبيل.

وخلال اللقاء، عبّر الوفد الضيف عن تقديره لدور الرئيس بارزاني في تعميق روح التسامح والأخوّة بين مكونات العراق، كما قدّم شكره لشعب كوردستان على احتضان وإيواء مئات الآلاف من نازحي محافظات وسط وجنوب العراق خلال الأوقات العصيبة.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية التنسيق والتواصل بين المكونات، وإعلاء قيم التعايش والوئام بين المكونات الدينية والقومية في العراق، واجتثاث الفكر المتطرف ومكافحة ثقافة الكراهية والانتقام.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد حضور السيدة منى السبيل، عضو مجلس النواب العراقي إلى جانب عدد من وجهاء عشيرة البغزات.

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