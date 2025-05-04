بتوجيه من مسرور بارزاني إعادة تأهيل ملعب فرانسو حريري الدولي بميزانية ملياري دينار

بتوجيه وموافقة مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، سيتم إعادة تأهيل ملعب الشهيد فرانسو حريري الدولي بميزانية تقارب ملياري دينار.

وقالت محافظة أربيل في بيان: «بعد جهود حثيثة من قبل محافظة أربيل لإعادة تأهيل ملعب الشهيد فرانسو حريري الدولي، وبأمر وموافقة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، سيتم تخصيص مبلغ يقارب مليار و900 مليون دينار، بعد انتهاء دوري نجوم العراق، وفي مطلع شهر حزيران من هذا العام، للبدء بمشروع إعادة تأهيل أرضية ومدرجات الملعب».

وأوضحت أنه لهذا الغرض، عُقد اليوم الأحد 4 أيار 2025، بإشراف أوميد خوشناو، محافظ أربيل، وبحضور مسعود كارش، نائب المحافظ، اجتماع خاص في ديوان المحافظة مع الشركة المنفذة ومهندسي المشروع المشرفين عليه.

وخلال الاجتماع، قدمت الشركة المنفذة والمهندسون المشرفون تفاصيل مشروع تغيير أرضية الملعب إلى نوعية «هاي بيرد»، وهي الأرضية التي تغطي بها معظم الملاعب الدولية الكبرى حول العالم، مع تحديد توقيت وآلية بدء تنفيذ المشروع.

وأكدت محافظة أربيل، إلى جانب حرصها على إتمام المشروع ضمن المدة المقررة، تمنياتها بنجاح العمل، وأعادت التأكيد على استعدادها الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والمساندة لإنهاء أعمال تأهيل الملعب في أسرع وقت.

يُذكر أن ملعب الشهيد فرانسو حريري يُعد الملعب الدولي الرئيسي في أربيل، وثاني أكبر ملعب رياضي في العراق، وقد بُني تزامنًا مع تأسيس نادي أربيل، وتمت تسميته باسم الشهيد فرانسو حريري في نهاية عام 2001.

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