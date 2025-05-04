رغم امتلاء سد دربنديخان جزئياً.. شح المياه يهدد أهالي المدينة صيفاً

حوالي 60 ألف نسمة في قضاء دربنديخان بمحافظة السليمانية يعانون من مشكلة نقص مياه الشرب النظيفة منذ أكثر من 20 عاماً، ويقول قائممقام القضاء إنهم مهددون بشح المياه هذا الصيف.

يعاني قضاء دربنديخان من مشكلة شح المياه رغم أنه يمتلك ثاني أكبر سد في إقليم كوردستان، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية ثلاثة مليارات متر مكعب من المياه.

وقال قائممقام قضاء دربنديخان، سليمان محمد، اليوم الأحد لشبكة رووداو الإعلامية: “سدنا يحتوي الآن على أكثر من مليار ونصف مليار متر مكعب من المياه المخزنة، لكن سكان مدينتنا يعانون من الافتقار إلى مياه نظيفة”.

وأضاف سليمان محمد: “مصدر مياه سد دربنديخان ومشاريع المياه في دربنديخان هو نهر سيروان؛ وتصب كل مياه الصرف الصحي لمدينة السليمانية في النهر حتى تصل إلى دربنديخان، وهذا ما تسبب في تلوث مصدر مياهنا بشكل أكبر”.

منذ العام 2008، أخطرت وزارة صحة إقليم كوردستان الجهات المعنية رسمياً بأن مياه نهر سيروان في حدود قضاء دربنديخان غير صالحة للشرب.

وأشار قائممقام دربنديخان إلى أن 97% من سكان المدينة لا يستخدمون المياه التي تأتيهم من شبكة توزيع المياه للشرب، ولا يثقون بنظافتها.

بسبب شحها، يتم حالياً توزيع المياه المنتجة في دربنديخان بالتناوب على الأحياء، مرة كل ثلاثة أيام.

ويحذر سليمان محمد من خطر نقص المياه في القضاء قائلاً: “حتى المياه غير الصالحة للشرب قليلة؛ وللموسم القادم، الذي هو الصيف، نواجه خطراً حقيقياً يتمثل في نقص المياه في مدينتنا”.

من المشاكل الأخرى في دربنديخان، ارتفاع المدينة مقارنة بنهر سيروان ومشاريع توفير المياه، ويقول القائممقام: “نرفع المياه من النهر عبر ثلاث درجات وثلاثة أحواض مختلفة. جميع محركات رفع المياه للأحواض الثلاثة قديمة، وقد تم إصلاحها مراراً حتى باتت غير صالحة للعمل وتحتاج إلى استبدال”.

لمعالجة مشكلة شح المياه، كان من المقرر تنفيذ مشروع مياه دربنديخان، وهو مشروع استراتيجي تم وضع الحجر الأساس له في (14 شباط 2014)، وعلى الرغم من إنجاز جزء من الأعمال، إلا أن العمل فيه متوقف منذ عدة سنوات.

وقال سليمان محمد: “تم التعهد مرتين من قبل نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان بحل مشكلة نقص الميزانية لمشروع المياه، لكن لم يتحقق شيء حتى اليوم”.

وأضاف قائممقام دربنديخان: “أناشد جميع مسؤولي إقليم كوردستان بإكمال مشروع مياه دربنديخان في أقرب فرصة ومنع ظهور أزمة نقص المياه في مدينتنا، خاصة في فصل الصيف”.

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