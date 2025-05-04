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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

نتنياهو: هجمات الحوثيين تنطلق من إيران

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فى :أخبار عــامة
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نتنياهو: هجمات الحوثيين تنطلق من إيران

​اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن هجمات حركة أنصار الله (الحوثيون) تنطلق من إيران.


وقال نتنياهو في كلمة له، “الرئيس ترامب محق تماما وهجمات الحوثيين تنطلق من إيران”.

وأضاف “إسرائيل سترد على الحوثيين في الزمان والمكان اللذين نختارهما وعلى أسيادهم في إيران”، بحسب وصفه.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط مقذوف بعد عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وأعلنت سلطة المطارات في إسرائيل لاحقا، استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد توقف قصير.

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