الرئيس بارزاني يعزي بوفاة سري ثريا أوندر

وجه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت 3 أيار 2025، رسالة عزاء بوفاة عضو وفد إيمرالي ونائب رئيس البرلمان التركي وعضو حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، سري ثريا أوندر.

بسم الله الرحمن الرحيم

تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة السياسي التركي والرئيس المشترك السابق لـ دام بارتي، ووكيل رئيس البرلمان التركي سري ثريا أوندر.

لقد كرس المغفور له سري ثريا أوندر، الذي كان أيضًا عضوًا في وفد إيمرالي، جزءًا كبيرًا من حياته للنضال السياسي والسلمي، وجهوده من أجل التوصل إلى حل سلمي في تركيا موضع تقدير كبير.

أتقدم بأحر التعازي إلى عائلة وذوي وأصدقاء ورفاق وزملاء المرحوم سري ثريا أوندر، وقيادة وأعضاء وأنصار “دام بارتي”.

أسأل الله أن يتقبل روح الفقيد في الفردوس الأعلى وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

انا للە و انا الیە راجعون

مسعود بارزاني

3 أيار 2025

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