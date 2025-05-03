العاصمة أربيل.. اكمال الاستعدادات لافتتاح أكبر معرض سياحي في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، أن العاصمة أربيل تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لاحتضان أكبر معرض سياحي في الشرق الأوسط.

وذكرت الوزارة في بيان: “سيشهد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أيار/مايو 2025 انطلاق فعاليات معرض أربيل الدولي للسياحة في نسخته الثالثة (METEX-2025)، وذلك على أرض معرض أربيل الدولي في حديقة سامي عبد الرحمن، على أن يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام”.

وأضاف البيان “يُعد هذا المعرض الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العراق والمنطقة، ويقام للمرة الثالثة في العاصمة اربيل، جامعاً عشرات الجهات السياحية الإقليمية والدولية”.

مشيرة الى ان ” وزير البلديات والسياحة، ساسان عوني، كان قد تفقد مساء امس الجمعة موقع المعرض، مبديا استعداد وزارته لتقديم الدعم الكامل لانجاح هذا المعرض السياحي الكبير”.

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