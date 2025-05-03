زراعة أربيل تدعو المواطنين لاستهلاك الدجاج المحلي بدلاً من اللحوم الحمراء

كشف المدير العام للزراعة في أربيل، هيمن سيد مراد، أن الحكومة العراقية تواصل حظر دخول دجاج مزارع إقليم كوردستان إلى باقي مناطق العراق، على الرغم من جودته العالية وإنتاجه المحلي.

وأوضح مراد في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن “أسباب الحظر أُحيلت إلى الحكومة العراقية، إلا أن الأخيرة تسعى بدلاً من ذلك إلى توسيع المزارع في مناطقها، وتمنع دخول دجاج كوردستان دون مبررات واضحة”.

وأشار إلى أن الوقت قد حان للسماح بوصول دجاج الإقليم إلى أسواق الجنوب والوسط، خاصة أن “جودة الإنتاج في مزارع كوردستان مرتفعة جداً، ولا توجد أي أمراض تُذكر كما تدّعي بغداد أحياناً”.

وانتقد مراد بشدة سياسات التمييز التي تمارسها الحكومة العراقية تجاه الإقليم، مضيفاً أن “بغداد تنفق مليارات الدولارات سنوياً على استيراد الدجاج من الخارج، لكنها ترفض استيراد دجاج كوردستان الذي يُنتج محلياً، في خطوة تعكس تعاملاً غير منصف مع المحافظات، وبالأخص الإقليم”.

وفيما يتعلق بالجوانب الصحية، طمأن مراد المواطنين قائلاً: نؤكد أن منتجات دجاج مزارع الإقليم آمنة تماماً، وتتمتع بجودة عالية، كما أن أسعارها مناسبة جداً، إذ يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين 2400 إلى 2500 دينار.

ودعا مراد المواطنين إلى الإقبال على استهلاك الدجاج المحلي بدلاً من اللحوم الحمراء، مؤكداً أن “الدجاج المنتج محلياً لا يشكل أي خطر صحي”.

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