توقف إنتاج الكهرباء في سد دوكان بسبب انخفاض منسوب المياه

توقف إنتاج الطاقة الكهربائية في محطة الطاقة الكهرومائية بسد دوكان في محافظة السليمانية، نتيجة انخفاض منسوب المياه، فيما لا يزال إنتاج الكهرباء مستمراً في سد دربندسد درنبدخانخان، وفقاً لما أفاد به مدير مراقبة الكهرباء في المحافظة.



وقال المهندس غالب محمد، مدير مراقبة الكهرباء في محافظة السليمانية،لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (3 أيار 2025، إن “سبب التوقف هو قلة منسوب المياه في سد دوكان، والهدف الرئيسي من الإجراء هو تجنّب حدوث أزمة في مياه الشرب في السليمانية خلال موسم الصيف”.

وأوضح أن محطة دوكان “كانت تعمل هذا العام بوحدة واحدة فقط بسبب قلة منسوب المياه، وكانت تُنتج ما بين 40 إلى 45 ميغاواط”.

فيما يخص سد دربنديخان، الذي يضم أيضاً محطة لإنتاج الطاقة الكهرومائية، أوضح غالب محمد أن “وضع السد أفضل، ومحطة الطاقة لا تزال تعمل حتى الآن، إلا أنها تُطفأ لعدة ساعات يومياً”.

بحسب تقديراته، فإن إنتاج الكهرباء من محطة دربنديخان الكهرومائية يبلغ نحو 70 ميغاواط.

يُقدّر احتياج إقليم كوردستان بنحو 7000 ميغاواط من الكهرباء لضمان التزويد المستمر على مدار 24 ساعة خلال فصلي الشتاء والصيف، إلا أن الإنتاج الفعلي حالياً يقترب من 4000 ميغاواط فقط.

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