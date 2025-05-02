السوداني: مشاركة الشرع في قمة بغداد مهمة لعرض رؤيته لسوريا الجديدة

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة 2 أيار 2025، أن مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة العربية المرتقبة في بغداد تُعد مهمة، ليعرض أمام القادة العرب رؤيته لسوريا الجديدة.

وقال السوداني في مقابلة تلفزيونية لقناة شمس الفضائية، إن “العراق لن يكون بلداً مستضيفاً للقمة العربية فقط، وإنما سوف يكون بلداً مبادراً، يقدم الحلول لمختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة”.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن “وجود الرئيس السوري بالقمة مهم بغض النظر على العملية السياسية وطريقة التغيير، لكي يوضح أمام الدول العربية رؤيته لسوريا الجديدة”.

وأكد شياع السوداني أن “أغلب الدول العربية حريصة على أن تتجاوز سوريا محنتها التي استمرت طيلة عقود، ولن ندخر وسعاً في دعم سوريا واحترام خياراتها”.

ويستمر الجدل في العراق بشأن دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية المقرر انعقادها في بغداد يوم 17 أيار/مايو الحالي، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني توجيه دعوة رسمية له، وسط اعتراضات من بعض قيادات الإطار التنسيقي.

وفي الوقت الذي بدأت فيه وزارة الخارجية العراقية بتوجيه الدعوات الرسمية إلى القادة العرب للمشاركة في القمة، تصاعدت مواقف الرفض المتشددة حيال حضور الشرع، في مقابل ترحيب واسع من أطراف أخرى.

وفي وقتٍ سابق، عقد أول لقاء بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في العاصمة القطرية الدوحة، خلال زيارة أجراها الشرع إلى قطر.

وحول اللقاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن اللقاء “جرى في أجواء إيجابية عكست التفاهم والتقارب بين الجانبين، والرغبة الصادقة في دفع مسارات التعاون العربي بما يخدم مصالح شعوب المنطقة”.

ويُعد العراق من الدول العربية القليلة التي حافظت على علاقته مع نظام بشار الأسد بعد قمعه للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2011.

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