“سقوط الأسد” يحبط خطة إيرانية لتوسيع النفوذ الاقتصادي والسياسي والثقافي في سوريا

كشفت وكالة “رويترز”، يوم الجمعة، أن إيران كانت تخطط لتوسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي والثقافي في سوريا، وفقاً لـ”خطة مارشال” التي اعتمدتها أميركا في إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وذكرت الوكالة أنها حصلت على “وثائق سرّية” من مبنى السفارة الإيرانية المنهوبة في دمشق عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب الوثائق، رأت إيران في عملية إعادة إعمار سوريا فرصة استثمارية بقيمة 400 مليار دولار، تأمل من خلالها في ترسيخ ما سمته “إمبراطوريتها الإقليمية”.

الوثائق شملت عقوداً ورسائل وخططاً للبنية التحتية كشفت الأهداف الإيرانية الاقتصادية والدينية في الداخل السوري.

لكن هذه المخططات انهارت بشكل كامل مع سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024 على يد فصائل معارضة مدعومة إقليمياً، وفرار الأسد إلى روسيا، ما دفع القوات الإيرانية والشركات المرتبطة بالحرس الثوري إلى الانسحاب المتعجل من سوريا.

ونتيجة لذلك، توقفت مشاريع استراتيجية مثل محطة طاقة في اللاذقية بتكلفة 411 مليون يورو، وجسر سكك حديدية فوق نهر الفرات بقيمة 26 مليون دولار، بعضها دُمّر في غارات نفذها التحالف بقيادة واشنطن. وتشير الوثائق إلى أن إيران كانت تطالب بمبالغ لا تقل عن 178 مليون دولار مقابل مشاريعها المتعثرة.

واستهدفت الخطة الإيرانية، التي قادها القيادي في الحرس الثوري، عباس أكبرى، تعويض كلفة الحرب، وفتح أبواب التجارة، وتعزيز النفوذ داخل نظام الأسد، لكنها اصطدمت بعقبات كبرى، من الفساد المستشري وضعف أداء الكوادر الإيرانية، إلى الأزمات المالية والعقوبات الدولية والتدهور الأمني.

كما كشفت الوثائق أن شركات مثل “مبنا” و”كابر وورلد” تكبدت خسائر فادحة، فيما اقترح أكبرى في بعض مراسلاته التعاون مع “مافيات الاقتصاد السوري” لضمان تنفيذ المشاريع.

ورغم أن إيران ضخت مليارات الدولارات في سوريا منذ 2011 على شكل قروض واستثمارات، إلا أن النظام السوري في نهاية المطاف فضّل منح العقود الكبرى إلى روسيا ودول عربية وأخرى أوروبية، ما عكس تراجعاً واضحاً في ثقة دمشق بطهران.

وسمح سقوط الأسد بعودة خصوم إيران الإقليميين إلى المشهد السوري، مثل إسرائيل وتركيا، ما شكل ضربة قوية لما يُعرف بـ”محور المقاومة”، كما تعرضت السفارة الإيرانية ومراكز ثقافية مرتبطة بطهران للنهب والتدمير، إلى جانب اغتيال عدد من كبار قادة الحرس الثوري على الأراضي السورية.

وبحسب “رويترز”، فإن هذا الانهيار لم يكن مكلفاً من الناحية الاقتصادية فحسب، بل أظهر حدود الطموحات الإيرانية في غياب الشرعية الشعبية والدعم الدولي.

وفي ظل الفراغ الذي خلفه انسحاب إيران، بدأت قوى المعارضة السورية السابقة العمل على إعادة بناء دولة ديمقراطية جامعة، رغم مخاوف قائمة لدى بعض السوريين من مشكلات تهدد المشهد العام.

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