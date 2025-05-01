مسؤول كوردي في عفرين: ارقام العائدين من أهالي المدينة النازحين في ارتفاع

مطالباً الجميع بالعودة

أكد رئيس محلية المجلس الوطني الكوردي ENKS في عفرين، أحمد حسن، أن عدد السكان الكورد في عفرين عاد وارتفع إلى 80% ، مشيرا إلى ازدياد وتيرة عودة أهالي عفرين النازحين الى قراهم ومدنهم.

وقال أحمد حسن في تصريح لوكالة (باسنيوز): “بعد سقوط نظام الديكتاتور والطاغية بشار الأسد وفتح الطرقات بين المدن والبلدات والقرى السورية عامة ومنطقة عفرين خاصة ازدادت وتيرة عودة أهالي عفرين إلى قراهم ومدنهم من كافة المناطق السورية كذلك من لبنان وإقليم كوردستان وتركيا وحتى من أوروبا”.

وأضاف حسن ، أن” أعدادا هائلة من النازحين العرب خرجوا من منطقة عفرين ولازالت الحركة مستمرة حيث يبلغ تعداد الكورد الحاليين مايقارب 80% من الموجودين حاليا”.

وتابع ، أن” نسبة العرب المتبقين في عفرين تقارب 15_20 % لأسباب الدراسة والأعمال التجارية وترميم منازلهم في أماكنهم الاصلية وهم يغادرون تباعا”.

مردفاً ” نطالب من أهلنا النازحين أن يعودوا إلى ديارهم وأرضهم فالطرقات مفتوحة ومتاحة للجميع”.

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