رئيس أول جلسة لبرلمان كوردستان: الدورة الحالية “ملغاة” ويجب إصدار مرسوم لحلّه

رأى رئيس الجلسة الافتتاحية لبرلمان إقليم كردستان، محمد سليمان، يوم الخميس، أن الدورة السادسة الحالية تُعد “ملغاة قانونياً” بسبب عدم انتخاب هيئة رئاسة البرلمان في أول جلسة، داعياً إلى إصدار مرسوم رسمي لحل البرلمان.

وقال سليمان خلال مؤتمر صحفي، إن الكتاب الرسمي الذي أُرسل إلى رئاسة إقليم كوردستان أشار بوضوح إلى أن هذه الدورة النيابية تُعد غير مكتملة ومنتهية قانونياً، نظراً لعدم انتخاب هيئة رئاسة البرلمان خلال الجلسة الأولى.

وأضاف سليمان خلال المؤتمر الذي نظمته كتلة “الجيل الجديد”، أن الدورة البرلمانية السادسة تُحسب كأنها لم تكن، داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة إصدار مرسوم رسمي يقضي بحل البرلمان بشكل قانوني.

وتابع قائلاً: “أنا لست مسؤولاً عن أي إجراء قانوني آخر يمكن اتخاذه خارج هذا الإطار”، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمسارات الدستورية السليمة في التعامل مع هذه المسألة.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أكد في 16 أبريل/نيسان الماضي، أن برلمان الإقليم ليس ملكاً لجهة سياسية بعينها، ولا يمكن حله خارج الأطر الدستورية، فيما بين وجود تعاون مع الاتحاد الوطني الكوردستاني لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة السليمانية، إن “أي جهة سياسية لا تستطيع حل برلمان كوردستان، لأنه مؤسسة منتخبة من قبل الشعب، وجميع الأطراف السياسية في الإقليم تتحمل المسؤولية أمام المواطنين”.

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