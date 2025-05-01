زراعة دهوك تتوقع حصاد 600 ألف طن من البطاطا لهذا العام

وفقا لمديرية الزراعة، فقد تمت زراعة 48,000 هكتار من الأراضي في دهوك بالبطاطا و”نتوقع إنتاج 600,000 طن من البطاطس هذا العام”.

وقال أحمد جميل، مدير الزراعة في دهوك، اليوم الخميس 1 أيار 2025، لموقع كوردستان 24: “تم زراعة 48 ألف هكتار من البطاطا في محافظة دهوك، ويقدر حصاد هذا العام بنحو 600 ألف طن”.

وفقا لزراعة دهوك، “نفذت البطاطس في مخازن المحافظة، والاستيراد محظور، والموجود في المخازن يكفي للعالم الجاري فقط”.

وأضاف جميل: “بعد تغطية السوق المحلي هذا العام، سنصدر البطاطا إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر وجنوب العراق”.

وقال أيضاً: “إننا نصدر البطاطس كل عام بالطائرة إلى دول أخرى، لكن معظم البطاطس في المنطقة تذهب إلى جنوب ووسط العراق”.

وأردف: “بدعم من حكومة إقليم كوردستان ، يتم تصدير البطاطس إلى دول أخرى كل عام”. وتابع: “في العام الماضي تم تصدير حوالي 5000 طن من البطاطس إلى العراق في محافظة دهوك”.

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