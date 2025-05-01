توقيع مذكرة تفاهم بين العاصمة أربيل ومحافظة زنجان الايرانية



لتعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري

بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والحركة التجارية والاقتصادية وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والعلاقات العامة بين المحافظتين ، وقع كل من محافظ العاصمة أربيل أوميد خوشناو ومحافظ زنجان الإيرانية سيد محسن صادقي مذكرة تفاهم بين المحافظتين.

وبموجب المذكرة التي وقعت بعد اجتماع بين خوشناو وصادقي ، ونشرت إدارة العاصمة اربيل نصها ، سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي والتجاري والتغييرات في التعليمات من أجل تعزيز التعاون التكنولوجي والصناعي.

كما سيقوم الجانبان بتبادل المعلومات حول الأنشطة التي من شأنها تعزيز التجارة بين محافظتي أربيل وزنجان.

وسيتعاون الجانبان في تنظيم وفود من المسؤولين في المحافظتين لتسهيل التعاون في مجالات التجارة والسياحة والصناعة والخدمات الفنية والهندسية والصحة وقبول الطلبة الجامعيين.

كما سيتعاون الجانبان في مجال تنظيم المعارض المحلية والدولية وتطوير التجارة ودعم ودعم وتشجيع أعضائهم للمشاركة في هذه الفعاليات.

وبموجب مذكرة التفاهم ايضاً ، يشجع الجانبان ويدعمان تطوير المشاريع المشتركة وفرص الاستثمار والمنافع المتبادلة.

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