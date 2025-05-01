الإقليم يكشف عدد العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي

كشفت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، عن عدد العمال المسجلين في التأمين الاجتماعي، فيما أعلنت عن نسبة العمال الذين يتقاضون رواتب تقاعدية.

وقالت في بيان إن “193 ألفا و768 عاملا في سائر إقليم كردستان، مسجلون في نظام التأمين الاجتماعي، بينهم 165 ألفا و464 عاملا محليا و28 ألفا و300 عامل أجنبي”.

وأضافت أن “956 عامل في القطاع الخاص أحيلوا على التقاعد بعد تسجيلهم في التأمين الاجتماعي، ويتقاضون رواتب شهرية”، مشيرة إلى أن “القوانين النافذة تنص على وجوب وصول نسبة العمال المحليين في المشاريع إلى 75%”.

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