الخارجية النيابية: أحمد الشرع لن يحضر القمة العربية في بغداد.. وهذا البديل

قالت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، الخميس 1 أيار 2025، إن الرئيس السوري أحمد الشرع لن يشارك في القمّة العربية المقرر عقدها منتصف الشهر الجاري في العاصمة بغداد، فيما أشارت إلى أن الرئيس السوري سيبعث ممثلاً عن سوريا لحضور القمّة، مرجحة أن يكون وزير خارجيتها أسعد الشيباني.

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح لمنصّة “الجبال”، إنه “بحسب المعلومات المتوفرة لدينا من مصادر دبلوماسية مختلفة، فإن الرئيس السوري أحمد الشرع لن يشارك في القمّة العربية المقرر عقدها في بغداد منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد الحملة الشعبية والسياسية الكبيرة الرافضة لحضوره؛ بسبب وضعه القانوني السابق وتورطه بقضايا إرهابية سابقة في العراق وخارجه”.

وأضاف الموسوي، أن “سوريا ستكون مشاركة في القمة العربية من خلال ممثل رسمي لها سيبعثه الرئيس السوري أحمد الشرع، وربما على الأغلب سيكون وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي زار العراق مؤخراً”.

وأكد عضو اللجنة البرلمانية، أن “العراق مع حضور ومشاركة سوريا في القمة، وعودة دورها الفاعل في الجامعة العربية وتكون عنصر استقرار لكافة دول المنطقة”.

وفي 27 نيسان الماضي، أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني، تسليم دعوة رسمية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع للحضور إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية المقرر انعقادها الشهر المقبل.

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وقال البدراني إنه “بناء على تكليف من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، سلّمنا دعوة للرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في 17 من الشهر القادم في بغداد”، مشيراً إلى أنه “التقى على هامش زيارته إلى دمشق وزير الثقافة السوري وتم تناول تعزيز التعاون الثقافي في كلا البلدين”.

وفي ملتقى السليمانية التاسع، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توجيه دعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمّة العربية في بغداد أيار، فيما أشار إلى أن “الشرع مرحّب به في العراق”.

والتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 17 نيسان 2025، رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور أميرها.

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