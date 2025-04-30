مجلس وزراء إقليم كوردستان: لا عوائق من جانب الإقليم أمام استئناف تصدير النفط بعد تنفيذ كامل الالتزامات

مجلس الوزراء يوجّه بالإسراع في تشكيل لجنة لتسهيل إجراءات تقاعد وصرف رواتب ومستحقات متقاعدي كوردستان

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 30 نيسان / أبريل 2025، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، قدّم وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح تقريراً استعرض فيه أحدث المستجدات المرتبطة بالمباحثات والمفاوضات الخاصة باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان استناداً إلى قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية ومخرجات الاجتماع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، والاجتماع المشترك بين حكومة الإقليم والشركات النفطية.

وبيّن وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في التقرير أن الوزارة أوفت بالتزاماتها بشكل تام تجاه الإسراع باستئناف تصدير نفط الإقليم بأقرب وقت، وإيداع إيراداته في الخزينة العامة الاتحادية، وأنه في هذا السياق، لا توجد عقبات أو عراقيل من طرف إقليم كوردستان أمام استئناف عملية تصدير النفط.

وبعد ذلك، استعرض كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، تفاصيل محاور المباحثات بين الأطراف المعنية على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وشركات النفط، مع الإشارة إلى أن المحادثات حققت تقدماً جيداً في بعض المسائل وأن المساعي متواصلة لتسوية المسائل المتبقية المرتبطة بالشركات النفطية.

وأكد مجلس الوزراء مجدداً موقفه الثابت الداعم للمفاوضات بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في الإقليم بهدف استئناف عملية تصدير النفط بأقرب وقت. وفي هذا السياق، يحث مجلس الوزراء وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية وشركة تسويق النفط (سومو) على استمرار التنسيق والمباحثات بغية حسم القضايا بأقصى سرعة والتوصل لاتفاق والشروع في تصدير نفط الإقليم، تفادياً لإلحاق مزيد من الأضرار بالخزينة العامة الاتحادية، والتي تفوق قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.

وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، تداول مجلس الوزراء في موضوع إعادة تنظيم عمل مديرية التقاعد العامة في إقليم كوردستان على ضوء قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وقرار المحكمة الاتحادية، على ضوء عرض قدمه رئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو، من خلال تقريره.

وعقب المناقشات والمداولات، شدد مجلس الوزراء على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالمتقاعدين ومراعاة أوضاعهم، بعد أن كرسوا حياتهم للخدمة العامة ويستحقون كل تقدير ورعاية.

وفي ختام جدول الأعمال، وجّه المجلس الوزارات المعنية (المالية والاقتصاد، وشؤون البيشمركة، والداخلية) إلى الإسراع في تشكيل لجنة مختصة مشتركة، لإعداد الإجراءات والآليات الملائمة لتيسير الإنجاز السريع لمعاملات التقاعد وصرف المستحقات المالية لمتقاعدي إقليم كوردستان من المدنيين والعسكريين وقوى الأمن الداخلي، على نحو يضمن عدم تأخير إنجاز معاملاتهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم.

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