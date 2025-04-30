ضبط شبكتي مخدرات في نينوى بحوزتهما آلاف حبوب الكبتاغون وكمية كريستال

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، القبض على شبكة “إجرامية” مكونة من سبعة متهمين متورطين في تجارة وترويج المواد المخدرة في محافظة نينوى، فضلًا عن 3 متهمين آخرين، مشيراً إلى ضبط كميات ضخمة من الكبتاغون والكريستال بحوزتهم.



وجاءت العملية في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، وبناءً على معلومات أمن محافظة بابل، بحسب بيان أورده إعلام الجهاز اليوم الأربعاء (30 نيسان 2025).

وبحسب البيان، أسفرت العملية الأمنية، التي نُفذت بعد جهد استخباري “دقيق” واستحصال الموافقات القضائية اللازمة، عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة تقدر بنحو 150 ألف حبة من نوع كبتاغون.

وأكد، أنه تم إلقاء القبض على “المتهمين أثناء عملية استلام وتسليم المواد المخدرة وبالجرم المشهود”.

وفي عملية منفصلة تم تنفيذها في محافظة نينوى أيضًا، أشار البيان، إلى أن مفارز الجهاز تمكنت من إلقاء القبض على 3 متهمين وضبط بحوزتهم كيلوغرامين من مادة الكريستال المخدرة.

هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون، على ما ورد في البيان.

يُذكر أن تقريرًا صادرًا عام 2024 عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أشار إلى أن العراق شهد خلال السنوات الخمس الماضية طفرة غير مسبوقة في الاتجار بالمواد المخدرة واستهلاكها، خصوصًا حبوب الكبتاغون والميثامفيتامين.

وفي نيسان الجاري وحده، سُجلت عدة محاولات تهريب تمكنت السلطات من إحباطها، أبرزها في 7 نيسان، حين أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، عن إحباط محاولة تهريب 400 ألف حبة كبتاغون عبر مجرى نهر الفرات عند منطقة الباغوز السورية باتجاه الأراضي العراقية.

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