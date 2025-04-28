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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

استكمال إجراءات تخصيص الأراضي لأكثر من 9 الاف منتسب بقوات البيشمركة وارسالها لمجلس الوزراء

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فى :أخبار عــامة
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استكمال إجراءات تخصيص الأراضي لأكثر من 9 الاف منتسب بقوات البيشمركة وارسالها لمجلس الوزراء

اعلن المشرف على فريق التدقيق وتنظيم استمارات توزيع الأراضي في وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، سربست مولود، اليوم الاثنين، عن استكمال إجراءات تخصيص الأراضي السكنية لأكثر من 9 الاف منتسب بقوات البيشمركة وارسالها لمجلس الوزراء.

وقال مولود لـ(باسنيوز): “ارسلنا أسماء اكثر من 9600 منتسب بقوات البيشمركة الى مجلس الوزراء، ونتوقع الموافقة على توزيع الأراضي السكنية عليهم بأقرب وقت”.

وأضاف ” القائمة تتضمن أسماء مقاتلي البيشمركة في عدة وحدات ومديريات مختلفة تابعة لوزارة البيشمركة وقد اكتملت كافة الإجراءات الخاصة بهم”.

يذكر ان حكومة إقليم كوردستان قد أبدت موافقتها على توزيع الأراضي السكنية على اكثر من 326 الف موظف لحد الان وعلى أربعة مراحل.

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