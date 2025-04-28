إقليم كردستان يكشف موقف الشركات النفطية من تعديل تكلفة الإنتاج

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، تحفظ الشركات النفطية في الإقليم على تعديل العقود الخاصة بعملها في إنتاج النفط وتصديره.

وقال وزير الثروات الطبيعة في حكومة الإقليم كما محمد لوسائل إعلام عربية وتابعته السومرية نيوز، إن مفاوضات أربيل مع بغداد بشأن طاقة الإقليم “لا تزال مستمرة”، معرباً عن أمله في “الوصول قريباً إلى حل يرضي جميع الأطراف في العراق والشركات العاملة”.

وأضاف أن “الشركات العاملة لديها تحفظ على اقتراح تعديل العقود، كما تطلب ضمانات بسبب عدم استلام مستحقاتها مقابل توريد أكثر من 12 مليون برميل نفط منذ العام 2023”.

يذكر أن مجلس النواب صوت على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المالية في 2 شباط الماضي، وتضمنت تحديد تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان بـ16 دولاراً للبرميل الواحد.

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