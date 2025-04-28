الإعلان عن منصة رقمية صحية للبيشمركة

جرى اليوم (28 نيسان 2025) الإعلان عن المنصة الرقمية الصحية للبيشمركة، ويقول مدير الشؤون الصحية لوزارة شؤون البيشمركة إن المنصة تمكّن من إبلاغ كل الوحدات الصحية التابعة للوزارة بإصابة أي فرد من البيشمركة في أي وقت.

وخلال مراسم الإعلان عن المنصة الرقمية الصحية للبيشمركة، أدلى وزير شؤون البيشمركة، شورش إسماعيل، بتصريحات للصحفيين، وأجاب على سؤال لمراسلة شبكة رووداو الإعلامية، بيام سربست، بالقول إن “وزارة شؤون البيشمركة تسعى لرفع مستوى الأداء العسكري لجنودها في المجالات كافة”.

المنصة الرقمية الصحية للبيشمركة، أنشئت بدعم مالي من منظمة أمريكية وبإشراف وتوجيه من دائرة التكنولوجيا والمعلومات التابعة لمجلس وزراء إقليم كوردستان، والهدف الرئيس من المنصة هو تنظيم جميع الشؤون الصحية والطبية لوزارة شؤون البيشمركة في مجالات الصحة العامة والموارد البشرية والتدريب الطبي والشؤون اللوجستية الطبية.

وتلقى الضباط والكادر الطبي في وزارة شؤون البيشمركة تدريبات على استخدام المنصة، وفي هذا السياق، قال مدير دائرة الشؤون الطبية العامة في وزارة شؤون البيشمركة، خلال مراسم إعلان المنصة، إن أي بيشمركة يتعرض لإصابة في الحرب أو السلم، يمكن أن تبلغ كافة الوحدات الطبية التابعة للوزارة بإصابته فوراً عن طريق هذه المنصة.

وفي المراسم، أعلن وزير شؤون البيشمركة من خلال كلمة أن “هذا التطور في مجال الطب العسكري، مكسب كبير لوزارتنا ولقوات بيشمركة كوردستان”.

وتحدث شورش إسماعيل عن الإصلاحات في وزارة شؤون البيشمركة قائلاً: “كانت كل جهودنا تهدف إلى إنجاح الإصلاح في الوزارة، برغبة وإرادة كوردستانية قوية، وعملنا في وزارة شؤون البيشمركة كفريق مشترك، وهذا هو الطريق الصحيح الوطني”.

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