قروض شراء ألواح الطاقة الشمسية تشمل إقليم كوردستان أيضاً

مبادرة البنك المركزي العراقي للقروض طويلة الأجل من أجل شراء ونصب ألواح الطاقة الشمسية، تشمل إقليم كوردستان أيضاً.

المبادرة أطلقت من قبل وزارة الكهرباء الاتحادية في (9 أيلول 2024) بهدف التقليل من الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية وتقليل آثار التغير المناخي على العراق.

من خلال المبادرة، يمول البنك المركزي المخولين الذين يقرضون المواطنين لشراء ونصب هذه الألواح لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأعلن المدير الإقليمي للمصرف الأهلي العراقي، سروت جاف، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن مبادرة البنك المركزي العراقي هذه تشمل إقليم كوردستان أيضاً وقد قدم عدد من المصارف طلبات للمشاركة فيها.

هذه القروض مخصصة للبناء أو إنشاء مشاريع، والحد الأدنى لها سبعة ملايين والأعلى ثلاثون ميلون دينار عراقي، ويقول المدير الإقليمي للمصرف الأهلي العراقي إن هناك فائدة بقيمة 1.5% على القرض للمصارف التي تمنح القرض للمواطن بفائدة تتراوح بين 4% إلى 4.5% لشراء الألواح، والقرض طويل الأجل ومدته خمس سنوات.

الفترة المحددة لتمويل المصارف من جانب البنك المركزي هي سبع سنوات ومن المحتمل أن تمدد سنة أشهر إضافية.

الشركات التي نالت المصادقة لتقوم بتأمين أنظمة الطاقة الشمسية للعراق، هي: الأضواء، الحدباء، التنوير، الهندسة، الكسك، بمور، وعيز، ويقول سروت جاف: “هناك فرصة لزيادة عدد الشركات المرخصة لتأمين ألواح الطاقة الشمسية بالتقسيط”.

وتشير تعليمات البنك المركزي العراقي التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، إلى أن أعلى مبلغ يمنح كقرض من المصارف للألواح التي تنصب في المنازل أو المشاريع الصغيرة، هو سبعة ملايين دينار، والألواح التي تشترى بهذا المبلغ قادرة على إنتاج 11 أمبيراً من الكهرباء.

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