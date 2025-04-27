نيجيرفان بارزاني يلتقي الملك عبد الله الثاني ويؤكد تعزيز العلاقات.. صور

التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في العاصمة الأردنية عمّان.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان، إنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين المملكة الأردنية الهاشمية مع العراق وإقليم كوردستان، وتوسيع مجالات التعاون في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب نيجيرفان بارزاني عن تقديره العميق لمواقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعمة للعراق وإقليم كوردستان، مثمناً علاقات الصداقة والتاريخ المشترك بين الجانبين.

من جهته، جدد الملك عبد الله الثاني تأكيد حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع العراق وإقليم كوردستان، مشدداً على التزام الأردن بدعم كل جهد يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتقدم لشعوب المنطقة.

وفي جانب آخر من اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تنسيق الجهود المشتركة لحماية الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، كما ناقشا عدداً من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وعقب اللقاء أكد بارزاني في تغريدة له، تقديره العالي للروابط القوية والتاريخية التي تجمع الأردن بالعراق وإقليم كوردستان، مشدداً على التزام الإقليم بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، كما أعرب عن شكره للملك الاردني ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والدعم المستمر للعراق وإقليم كوردستان.

ووصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الأحد،إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية.

وكانت رئاسة الإقليم قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم، أنه “خلال الزيارة، سيجتمع الرئيس نيجيرفان بارزاني مع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين العراق وإقليم كوردستان والأردن”.





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