محافظ أربيل: سنواجه صيفاً صعباً.. مشكلة المياه في طريقها إلى الحل

أعرب محافظ أربيل عاصمة اقليم كوردستان أوميد خوشناو، اليوم الأحد، عن أسفه إزاء تراجع معدلات هطول الأمطار خلال العام الحالي، مؤكدا أن موسم الصيف الذي شارف على الدخول سيكون قاسياً جراء ذلك.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم: «للأسف هذا العام نواجه مشكلة متمثلة بتدهور معدل هطول الأمطار مقارنة مع الأعوام السابقة»، مبيناً أنه «في العام السابق وخلال هذه الأوقات كان معدل الأمطار المتساقطة 540 ملم، ولكن خلال هذا العام كان المعدل 140 ملم أي أن نسبة الانخفاض وصلت إلى 400 ملم».

وأضاف أنه «بكل تأكيد سنواجه صيفاً صعباً هذا العام من ناحية المياه»، مستدركاً بالقول: «ولكن ما يبعث على السرور أن مشروع المياه الطارئة العمل جار به بسرعة، وفي نهاية شهر تموز سيتم إنجاز الخط الأول منه، والذي سيحل 70 بالمئة من أزمة المياه خلال فصل الصيف في احياء مدينة أربيل».

وأردف خوشناو: «في نهاية العام سيتم الانتهاء من إنجاز هذا المشروع بشكل كامل، والذي يتكفل على المدى البعيد يحل مشكلة الأحياء التي تعاني من نقص المياه».

وأكد أنه «بما يخص مشكلة انقطاع الكهرباء عن الآبار في أحياء عدة فقد تم اعتماد خطة العام الماضي نفسها بأن يتم مدها بالطاقة من المولدات الأهلية»، مشيراً إلى أنه «ما يبعث على السرور إن مشروع (روناكي) هو جزء من الحل لمد هذه الآبار بالكهرباء، والذي سيتم إنجازه نهاية العام 2025 ليشمل جميع مناطق أربيل».

وتابع محافظ أربيل بالقول: «نبذل الجهود لعدم الاستعانة بالناقلات الحوضية للمياه، ولن نسمح لأحد بتوزيع المياه عبرها حفاظاً على سلامة المواطنين».

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية