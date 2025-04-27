رامي مخلوف يعلن تشكيل “قوات نخبة” قوامها 150 ألف مقاتل في الساحل السوري

أعلن رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السابق بشار الأسد، في منشور مطول عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، عن تشكيل 15 فرقة عسكرية تضم نحو 150 ألف مقاتل من “القوات الخاصة” إلى جانب قوة احتياطية مماثلة العدد في منطقة الساحل السوري.

وقال مخلوف في منشوره، اليوم الأحد (27 نيسان 2025): “لبّينا النداء أنا وأخي القائد النمر (أبو الحسن)، وشكلنا خمس عشرة فرقة تعدادها قارب 150 ألف من رجال النخبة إلى جانب قوة احتياطية مماثلة بهذا العدد”، مضيفاً أنه قام بتهيئة “لجان شعبية تصل إلى مليون شخص جاهزين لتلبية نداء الحق”.

ووجه مخلوف انتقادات للحكومة السورية قائلاً: “لم تقدروا على حمايتنا من الذبح والقتل والخطف والسبي الذي ما زال مستمراً حتى ساعاتنا هذه. فدعونا نتعاون على حماية البلاد”.

وفي إشارة إلى صراع سابق مع الحكومة السورية حول أعماله ومصالحه، قال مخلوف: “لم أقبل أي تسوية لإعادة أعمالي قبل أن يكون أهلنا في الإقليم الساحلي يعيشون بكرامة وسلام، فبعدها أكون جاهزاً لنقاش أي تسوية تخدم شعبنا وأهلنا”.

كما ناشد مخلوف روسيا لرعاية ما أسماه “إقليم الساحل السوري”، متعهداً بوضع “كل الإمكانيات الاقتصادية والعسكرية والشعبية” تحت إشراف روسيا، وطالب بإيجاد “صيغ لآلية العمل المشترك” مع حكومة دمشق للوصول إلى استقرار في المنطقة الساحلية من سوريا.

ودعا مخلوف إلى المصالحة قائلاً: “كفانا خلافات ومخاصمات، فقد حان وقت المصالحات، ودعونا نستبدل سفك الدماء بذرف الدموع عند لقاء الأحباء”.

https://www.facebook.com/RamiMakhloufSY/posts/1217020259776429?ref=embed_post

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية