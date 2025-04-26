مسعود بارزاني يبحث مع الدخيل التنسيق بين أربيل ونينوى بعدّة مجالات

بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني مع محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، الأوضاع السياسية والأمنية في محافظة نينوى والتنسيق المشترك بين الموصل وأربيل.

جاء ذلك اليوم السبت 26 نيسان 2025، خلال استقبال بارزاني للدخيل، في مقره بمصيف صلاح الدين في أربيل.

وذكر بيان صادر عن مقر بارزاني أن “اللقاء، شهد التباحث حول الأوضاع السياسية والأمنية في محافظة نينوى، والتنسيق والعمل المشترك بين المؤسسات الرسمية في المحافظة وحكومة إقليم كوردستان”. وقد أكد بارزاني دعمه لمحافظة نينوى، “معبراً عن تمنياته بمستقبل أفضل للمواطنين ولجميع مكونات نينوى”.

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