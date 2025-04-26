“نيابة عن العراق” .. مشاركة رئيس اقليم كوردستان بمراسم تشييع جنازة بابا الفاتيكان (صور)

شارك رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، بمراسم تشييع جنازة بابا الفاتيكان فرنسيس.

وكتب رئيس الاقليم في منشور له على منصة “إكس – تويتر سابقاً” معلقا على مشاركته في تلك المراسم، أنه “يشرفني بشدة أن أقدم احترامي الى البابا فرنسيس اليوم في مدينة الفاتيكان، نيابة عن العراق واقليم كوردستان”.

وتابع بالقول إن رسالته المتمثلة بالسلام والرحمة والوحدة تتجاوز الحدود والأديان، وهو إرث سيستمر في توجيه وإلهام الأجيال القادمة”.

وكان الرئيس نيجيرفان بارزاني قد وصل مساء أمس إلى العاصمة الإيطالية روما، استعداداً للمشاركة بمراسم توديع بابا الفاتيكان فرنسيس، إلى مثواه الأخير.

وتجمعت حشود من المسيحيين الكاثوليك وقادة العالم، اليوم السبت، من أجل توديع البابا فرنسيس إلى مثواه الأخير الذي اختاره بنفسه قبراً متواضعاً داخل كنيسته المفضلة في روما.

وبدأت منذ الصباح ، المراسم بمجموعة من التراتيل الدينية والمزامير بحسب التقاليد، حيث تجمع آلاف الأشخاص في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان في وقت مبكر استعدادا لتشييع الجنازة.

ووصل عدد من زعماء العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى روما للمشاركة في المراسم.

وقال الفاتيكان إن 162 وفدا أكدوا حضورهم، من بينهم العشرات من رؤساء الدول والحكومات والعديد من الملوك الحاكمين.

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