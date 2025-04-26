مسرور بارزاني يهنئ السوداني بتجديد الثقة به أميناً عاماً لتيار الفراتين

بعث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، السبت 26 نيسان / أبريل 2025، رسالة تهنئة إلى الأمين العام لتيار الفراتين محمد شياع السوداني، وذلك بمناسبة نجاح المؤتمر العام الثاني للتيار، وتجديد الثقة به أميناً عاماً.

وفيما يلي نص التهنئة:

السيّد محمد شياع السوداني المحترم

الأمين العام لتيار الفراتين

تحيّة طيّبة،

يسرّنا أن نتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح انعقاد المؤتمر العام الثاني لتيار الفراتين، وتجديد الثقة بكم أميناً عاماً للتيار.

نأمل أن تشكّل مخرجات المؤتمر، حافزاً قوياً لمواصلة العمل نحو تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في ظل عراقٍ اتحاديٍ يستند إلى أُسسِ الدستور، وينعم فيه الجميع بالمساواة والعدالة وسيادة القانون وبما يصب في مصلحة جميع مكوناته وأطيافه.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام..

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

26/4/2025

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