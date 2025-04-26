مظلوم عبدي: لابد من ضمان حقوق الكورد في سوريا الجديدة

أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي ضرورة ضمان حقوق الكورد في سوريا الجديدة.

وقال مظلوم عبدي في كلمة له خلال مؤتمر وحدة الصف والموقف الكوردي، الذي عقد اليوم السبت (26 نيسان 2025) في مدينة قامشلو بروجافا، إنه “ومنذ 14 عاماً نحن في حرب ونحارب لأجل شعوب هذه المنطقة ودفعنا 13 ألف شهيد”.

وأعرب مظلوم عبدي عن شكره الى جهود الرئيس مسعود بارزاني على دعمه لعقد هذا المؤتمر، مؤكداً أن المؤتمر ليس من أجل التقسيم بل من اجل وحدة سوريا التي هي من وحدة الكورد”.

قائد قوات سوريا الديمقراطية، بين: “نحن ككورد اليوم سنعلن عن مطالبنا وبرنامجنا السياسي الموحد في هذا المؤتمر”، منوهاً الى أن “سوريا الجديدة تحتاج لدستور لا مركزي يضم جميع المكونات”.

ولفت مظلوم عبدي الى أنه “في سوريا الجديدة لابد من ضمان حقوق الكورد”، عاداً ذلك “مطلبنا الأساسي، وواجبنا حماية المكتسبات الموجودة في شمال شرق سوريا”.

لأول مرة في كوردستان سوريا (روجافا)، اجتمعت الأحزاب السياسية في المؤتمر التاريخي لتوحيد الموقف الكوردي في سوريا، وهو مؤتمر تم تأجيله لسنوات.

وشاركت في المؤتمر الأطراف الكوردستانية بالإضافة إلى ممثلين كورد من دمشق، حلب، حماة، الباب واعزاز.

عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الكوردي طلال محمد سبق أن صرح لشبكة رووداو الاعلامية يوم أمس الجمعة: “باعتقادي، سيحضر حوالي 400 مندوب، وسيكون من بين الضيوف وفد من كوردستان تركيا ووفد من اقليم كوردستان، وسيأتي ممثل عن فخامة الرئيس مسعود بارزاني، ووفد من الاتحاد الوطني الكوردستاني”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية