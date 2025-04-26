العراق يهدي 220 ألف طن من الحنطة الى سوريا

أعرب المدير العام للمؤسسة العامة للحبوب في سوريا عن بالغ شكره وتقديره للعراق لمبادرته بإرسال 220 ألف طن من القمح كهدية للشعب السوري.

وأكد حسن عثمان في تصريح صحفي أن “هذه اللفتة الأخوية تجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين”.

وأوضح أن الشاحنات المحملة بالقمح بدأت بالدخول إلى الأراضي السورية عبر معبر القائم، حيث وصلت الدفعة الأولى المكونة من 39 شاحنة إلى محافظة دير الزور ويجري استلامها تمهيداً لتوزيعها على باقي المحافظات.

واعتبر المدير العام أن هذه الهدية ليست مجرد شحنة قمح، بل هي دليل على إعادة بناء وتعزيز العلاقات الأخوية مع الشعب العراقي، معرباً عن أمله في أن تكون هذه المبادرة بداية لمزيد من التعاون في مختلف المجالات.

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