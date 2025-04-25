نيجيرفان بارزاني يشارك بمراسم وداع بابا الفاتيكان

يتوجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الجمعة (25 نيسان 2025) إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في مراسم وداع بابا الفاتيكان.

وسيشارك رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الذي يمثل العراق أيضاً، يوم غد السبت في الفاتيكان في مراسم الوداع الرسمية للبابا فرنسيس، التي ستشهد مشاركة واسعة من جميع أنحاء العالم.

وأنهت السلطات الإيطالية والفاتيكان الاستعدادات لمراسم وداع البابا فرنسيس، وسط توقعات بحضور أكثر من 200 ألف شخص إلى ساحة القديس بطرس في روما.

وأعلنت الجهات المنظّمة أن جميع الطرق والمداخل المؤدية إلى كاتدرائية القديس بطرس ستكون مفتوحة أمام الزوار، في حين تقرّر تمديد ساعات استقبال الجماهير لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الناس “للتعبير عن امتنانهم وتقديم احترامهم”.

وتقام جنازة البابا فرنسيس صباح السبت في ساحة القديس بطرس في روما حيث يمكن للمصلين والسياح المرور أمام نعشه.

تجري الاستعدادات تحت رقابة جوية وبرية دقيقة، حيث أعدت “خرائط لمسارات التنقل ويجري تجهيز شاشات كبيرة لمن هم بعيدون عن موقع الحدث”، كما أقامت عشرات المؤسسات من قطاعات الصحة والطوارئ والخدمات المدنية محطاتها المؤقتة.

ممثل وزارة الحماية المدنية والسياسات البحرية، ديفيد فابي، تحدث لشبكة رووداو الإعلامية عن الاستعدادت للحدث الذي “ربما يكون الأكبر والأكثر تعقيداً الذي شهدته روما في السنوات الأخيرة”.

وأضاف: “أعود بذاكرتي إلى عام 2005 حين شهدنا جنازة البابا يوحنا بولس الثاني، لكن من المؤكد أن ما نشهده اليوم يُعد من أبرز الأحداث التي مرت على روما”.

وبيّن أن “هذا يتضح من الأرقام ومن عدد المتطوعين والطواقم الطبية التي تم استدعاؤها إلى المدينة لتعزيز الاستعدادات”، مشيراً إلى أن عدد العناصر المكلّفة بتأمين الحدث يُقدّر بالآلاف.

يشار إلى أن جثمان البابا سيوضع في قلب ساحة القديس بطرس وأمام المدخل الرئيسي لكاتدرائية الفاتيكان، للحظات الوداع الأخيرة قبل الدفن.

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