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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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ممثل الرئيس بارزاني يصل قامشلو

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فى :أخبار عــامة
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ممثل الرئيس بارزاني يصل قامشلو

وصل ممثل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، إلى قامشلو في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) للمشاركة في كونفرانس توحيد الصف الكوردي الذي سينعقد يوم غد السبت.

وقالت مصادر كوردية مطلعة لـ (باسنيوز)، إن «الدكتور عبد الحميد دربندي، ممثل الرئيس بارزاني وصل إلى قامشلو للمشاركة في كونفرانس توحيد الصف الكوردي».

بدوره قال نعمت داوود، عضو اللجنة التحضيرية لكونفرانس وحدة الصف الكوردي في تصريح له، إن «أعمال الكونفرانس ستبدأ يوم غد السبت في تمام الساعة 10 صباحاً في قامشلو».

وأشار إلى أن «مبعوثين فرنسيين وأمريكيين سوف يحضرون الكونفرانس».

وأضاف داوود: «عقب انعقاد الكونفرانس سوف يتم تشكيل وفد موحد للتفاوض مع دمشق».

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