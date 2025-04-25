مفوضية الانتخابات: تحديث بيانات قرابة مليون ناخب حتى الآن

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الجمعة، تحديث بيانات قرابة مليون ناخب حتى الآن، واستمرار التسجيل يومي الجمعة والسبت.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل للوكالة الرسمية، إن “عملية تحديث سجل الناخبين تجري حاليًا في مراكز التسجيل البالغ عددها نحو 1079 مركزًا في الرقعة الجغرافية الانتخابية، والتي باشرت أعمالها منذ 24 أو 25 من الشهر الماضي”.

وأضاف، أن عمليات التحديث “تستمر يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً، بما في ذلك الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية”.

وأوضح، أن “الهدف من تمديد فترة التحديث هو إتاحة الفرصة للموظفين وشرائح القطاع الخاص لتحديث بياناتهم، خصوصًا أن الحصول على البطاقة البايومترية ضروري للمشاركة في الانتخابات المقبلة”,

وأشار جميل إلى أن “مراكز التسجيل تسعى إلى رفع نسبة التحديث من خلال إرسال فرق جوالة إلى الجامعات ومؤسسات الدولة والتجمعات السكنية”، مؤكدا أن “المواطن يمكنه تحديث بياناته في أي مركز تسجيل حتى وإن كان من محافظة أخرى، حيث يمكنه الانتخاب في محافظته الأصلية يوم الاقتراع”.

ولفت “المفوضية وصلت أمس الخميس، وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، إلى نحو 890 ألف حالة تحديث وتسجيل، ومن المتوقع أن تكون الأعداد قد تجاوزت المليون بعد انتهاء الدوام الرسمي، خاصة مع اعتقاد البعض أن يوم أمس كان آخر موعد للتحديث، رغم استمرار العملية حتى 23 أيار”.

وفيما يتعلق بالمناطق النائية، قال جميل إن “المفوضية تسير فرقًا جوالة لتحديث بيانات السكان هناك، وكذلك النازحين، حيث تم تحقيق نسب عالية في هذا الملف”.

وتابع أن “عدد النازحين المسجلين في انتخابات 2021 بلغ 120 ألفًا، فيما انخفض في انتخابات 2023 لمجالس المحافظات إلى 42–45 ألفًا، ومن المرجح انخفاضه أكثر هذه الدورة بسبب عودة العديد من المواطنين إلى مناطق سكناهم الأصلية”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية