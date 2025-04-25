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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

ضبط مشروبات كحولية مخبأة داخل “محرك سيارة” في صلاح الدين

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فى :أخبار عــامة
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ضبط مشروبات كحولية مخبأة داخل “محرك سيارة” في صلاح الدين

أعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، ضبط عجلتين محملة بالمشروبات الكحولية بكميات كبيرة معدّة للتهريب.

وذكرت القيادة في بيان، انه “مفارز قيادة شرطة محافظة صلاح الدين تمكنت من ضبط عجلتين محملة بكميات مختلفة من المشروبات الكحولية مخبأة بطريقة احترافية لتهريبها وعبورها من السيطرات”.

وتابع البيان، انه “تم ضبط المشروبات الكحولية واتخاذ الاجراءات القانونية الأصولية بحق سائقي العجلات، وارسال المواد المضبوطة الى الجهات المختصة”.

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