نيجيرفان بارزاني ومظلوم عبدي يؤكدان أهمية مشاركة الكورد وجميع مكونات سوريا في حكم البلاد

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ليلة أمس الأربعاء، ۲۳ نيسان/ابريل ۲۰۲٥ في العاصمة أربيل، الجنرال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية.

خلال الاجتماع، ناقشا آخر تطورات الوضع في سوريا وعلاقات قوات سوريا الديمقراطية والأطراف السياسية الكوردية في سوريا مع الحكومة السورية، وتبادلا وجهات النظر حول مخاطر الإرهاب ومواجهة تهديدات داعش.

وأكد الجانبان على أهمية شراكة ومشاركة الكورد وجميع مكونات سوريا في حكم البلاد وإدارتها وضمان حقوق الجميع، واتفقا على العمل المشترك والتعاون بين مكونات سوريا للحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة المخاطر والتحديات.

ضرورة الوحدة والوئام بين القوى والأطراف الكوردية في سوريا كضمان لتحقيق المطالب والحقوق المشروعة للكورد في ذلك البلد، ووضع مخيم الهول ودور التحالف الدولي في سوريا لمواجهة داعش، شكلت محوراً آخر للاجتماع.

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