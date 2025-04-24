رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل المدعي العام الهولندي

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 24 أبريل/ نيسان ، المدعي العام الهولندي المتخصص في مكافحة الإرهاب والتطرف والجرائم الدولية سايمون مينكس.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الحكومة عن شكره وتقديره للمدعي العام مينكس على جهوده الممتدة لسنوات في متابعة قضايا الإبادة الجماعية والإرهاب، ولا سيّما تلك المتعلقة باستخدام النظام العراقي السابق للأسلحة الكيماوية، وجرائم إرهابيي داعش بحق الإيزيديين.

كما أشاد رئيس الحكومة بمساعي المدعي العام الهولندي وجهوده في تحقيق العدالة لضحايا تلك الجرائم.

كذلك تطرق اللقاء إلى تاريخ جرائم الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في كوردستان والعراق، مع التأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية