أبريل 25, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل المدعي العام الهولندي

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
5 مشاهدات

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل المدعي العام الهولندي

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 24 أبريل/ نيسان ، المدعي العام الهولندي المتخصص في مكافحة الإرهاب والتطرف والجرائم الدولية سايمون مينكس.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الحكومة عن شكره وتقديره للمدعي العام مينكس على جهوده الممتدة لسنوات في متابعة قضايا الإبادة الجماعية والإرهاب، ولا سيّما تلك المتعلقة باستخدام النظام العراقي السابق للأسلحة الكيماوية، وجرائم إرهابيي داعش بحق الإيزيديين.

كما أشاد رئيس الحكومة بمساعي المدعي العام الهولندي وجهوده في تحقيق العدالة لضحايا تلك الجرائم.

كذلك تطرق اللقاء إلى تاريخ جرائم الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في كوردستان والعراق، مع التأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

facebookShare on Facebook
Post Views: 96

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi