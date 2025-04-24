نزحوا بسبب الصراع.. سكان عشرات القرى في دهوك يطالبون بالعودة لزراعة أراضيهم (صور)

يطالب سكان العشرات من القرى في منطقة “به‌رێ گاره” الواقعة على سفح سلسلة جبال “گارة” بقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك، بالسماح للعودة إلى مناطقهم وزراعة أراضيهم كونها مصدر العيش الأساسي لهم.

ويعاني سكان تلك القرى من نزوح واسع النطاق بسبب الصراع المسلح المستمر بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني.

والتقت وكالة شفق نيوز بعدد من أهالي القرى الذين طالبوا بالعودة سريعاً لمناطقهم لزراعتها استعداداً للموسم المقبل، معربين عن قلقهم من تدهور المحاصيل، وخطر الحرائق ما يكبدهم خسائر مادية كبيرة.

ويقول أحد أهالي قرية “بيێ”، علي موسى، إنه يشعر بالقلق من الخسائر المحتملة بسبب عدم العودة إلى مزارعهم، حيث تمثل محاصيل السماق والعنب والجوز جزءاً كبيراً من الإنتاج الزراعي فيها، محذراً من تدهور المحاصيل وخطر الحرائق بسبب نمو الأعشاب والحشائش داخل المزارع غير المعالجة بالمبيدات.

من جانبه، يشير سليم گيزى، إلى أن منع العودة إلى أراضينا الزراعية مستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

ويؤكد گيزى أهمية الزراعة كمصدر رزق للأجيال السابقة والحالية، مناشداً حكومة كوردستان بإيجاد حل لهذا الوضع والسماح للعودة في أقرب وقت ممكن.

وتشهد منطقة “به‌رێ گاره” منذ سنوات صراعاً مسلحاً مستمراً بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني ما أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية والبيئية هناك، فقد تسبب هذا النزاع في احتراق آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والغابات وأدى إلى تهجير سكان العديد من القرى، فضلاً عن تدمير عشرات المنازل والبنى التحتية، مما فاقم معاناة الأهالي وقطع سبل عيشهم المعتمدة بشكل رئيسي على الزراعة.





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