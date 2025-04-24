الجيش الإيطالي يؤكد استمرار التعاون والتنسيق العسكري مع البيشمركة

استقبل رئيس أركان وزارة البيشمركة الفريق الركن عيسى عوزير، اليوم الخميس 24 نيسان / أبريل 2025، قائد القوات الإيطالية المشتركة الجنرال جوفاني ماريا لانوشي، والوفد المرافق له في مقر الوزارة، حيث جرى بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الإيطالية.

وذكرت وزارة البيشمركة في بيان، أن اللقاء تناول آليات تطوير مجالات التدريب والدعم الاستشاري وتعزيز التنسيق بين الجانبين، خاصة في مجالات الإصلاح العسكري وبرامج التدريب، مشيرة إلى حضور عدد من كبار ضباط الوزارة الاجتماع.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الأركان عن تقديره للدور الإيطالي الداعم لقوات البيشمركة، مشيداً بتواصل التعاون والتنسيق على مختلف المستويات، ولا سيما في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب. وأكد أن إيطاليا دولة صديقة وشريكة مهمة في دعم البيشمركة، سواء في تجهيز المتطلبات اللوجستية والتدريب العسكري أو في مجالات الاستشارة والإصلاح.

وفي ختام اللقاء، قام الجانبان بجولة ميدانية إلى مركز تدريب قوات الزيرفاني، حيث استعرضا جانباً من التدريبات التي يشرف عليها مستشارون عسكريون إيطاليون.

من جانبه، أعرب قائد القوات الإيطالية المشتركة عن تقديره للتعاون مع وزارة البيشمركة، مؤكداً استمرار دعم بلاده في مجالات التدريب والاستشارة العسكرية، وتطوير علاقات الشراكة بما يخدم استقرار وأمن إقليم كوردستان والمنطقة.

يُذكر أن إيطاليا تعد من أبرز الدول الداعمة لقوات البيشمركة ضمن التحالف الدولي ضد داعش، وتواصل دورها في دعم وتعزيز قدرات القوات منذ تأسيس التحالف وحتى اليوم.

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